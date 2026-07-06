ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Далибор Драгич: "Левски" твърде дълго чака да бъде...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23178192 www.24chasa.bg

Двама са тежко ранени при катастрофа в Русе

904
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

Двама мъже са пострадали при тежка катастрофа тази вечер в Русе. Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:30 часа. В района на телевизионната кула са се блъснали две коли. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ. 

При произшествието са пострадали двамата шофьори. Наложило се е екипи на противопожарната служба да извадят единия водач, който бил заклещен в колата. 

От Спешна помощ съобщиха пред БТА, че двамата мъже са пострадали тежко. Те са откарани в болница с политравми. 

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. 

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция