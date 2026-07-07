Вадят рецептите от тефтера на баба - готвенето на мода в занималните това лято

Бъдещите първокласници в 1-о ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград се учат как да живеят здравословно

Във филмова академия "Наследниците на Парцалев" в Левски акцентират на социални проблеми през сценарий, актьорство и заставане зад камерата, вече снимат четвърти филм

Рецептите от тефтера на баба стават отново актуални това лято. Занимални, в които децата влизат в кухнята, за да учат как да се хранят здравословно и сами да приготвят свои ястия и десерти, са хит в цялата страна това лято. Това показа преглед на активностите, включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката. По нея са осигурени над 4000 безплатни занимания за децата във всички 28 области.

Кулинарни работилници ще има през целия юли в Момчиловци, а в смолянското село Могилица - седмица на италианската храна. Местни ястия с бабите от селото ще правят децата в Габаре, Бяла Слатина. През лятото ще готвят на много места в страната - от Никопол до Черноморец, като повечето са по селата и малките градове. Училище “Христо Ботев” в Монтана е сред изключенията в областните градове - там се учат да правят таратор, шопска салата, баница, десерт и др. В детска градина “Звънче” в Лом през август има

ден на динята, сладоледено парти

пък организират в русенското село Долна Студена.

Отново в Габаре, Бяла Слатина, читалище “Зора” организира опознаване на билките. В детска градина “Ален мак” в Трън пък се учат да засаждат и отглеждат зеленчуци. Занимания по градинарство има и в село Българене, Левски. Във видинското село Арчар има курс по лозарство. На други места ще ловят риба - например в Гулянци, в Дряново, както и в Хаджидимово.

Бъдещите първокласници в 1-о ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград се учат как да живеят здравословно.

Как да живеят здравословно, се учат и бъдещите първокласници в 1-о ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Благоевград. За тях има две тематични занимални - едната е “Промоция на психичното здраве: разговори, игри, уроци, тренинги”.

“Трябва да акцентираме на думата здраве -

учим децата, че за да сме в кондиция, са важни храната,

сънят, как прекарваме времето си и колко сме пред екраните на електронните устройства. Обясняваме им на техния език защо повече от 15 минути на ден на телефона води до проблеми с очите, след това не се различава пълния спектър цветове и т.н. И как нещата, които правим в ежедневието, подобряват психичното ни благополучие. В училище имаме специална кухня, изградена по проект, в която децата се учат да си правят сладкиши и сладолед по здравословни рецепти, плодови шишчета”, разказа пред “24 часа” училищният психолог Валентин Атанасов.

В училището има и специална кухня, в която децата се учат да си приготвят сами храната.

Програмата е двумесечна. Идеята им е децата да учат чрез опит, преживявания и наблюдения сред природата. Да забавят ритъма, да опознаят растенията. Акцент са и развиването на социалните умения, как се общува без агресия и език на омразата - как сърцето е здраво тогава, когато не го нараняваме. Интересът е голям, на децата им харесва, а отзивите на родителите са много добри, каза Атанасов.

В летните занимални в цялата страна има всякакви активности - зелени училища, артателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници и други. В зависимост от активностите повечето занимални са разделени на възрастови групи - например от 3 до 6 г. и от 7 до 11-12 г.

Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалните управления на образованието.

В програмата са включени много спортни дейности, както и туристически походи. В Гоце Делчев ПМГ “Яне Сандански” например предлага фитнес и бодибилдинг за учениците между 14 и 18 г. Момичетата от Ловеч пък могат

да се обучават за мажоретки

В Синдел, община Аврен, правят лагер на море на бунгалата на Черноморец. Там освен каране на кану, ориентиране в гората са предвидени още скално катерене и лекция за морските обитатели в Черно море. А за тези, които си останат в Синдел, от 7 до 17 юли училището организира прожекции на филми и тв театри по изучавани произведения, както и

гледане на руско кино

В гимназиалния етап на СУ “Св. св. Кирил и Методий” се обучават за готвачи и хлебар-сладкари, а един от изучаваните от тях чужди езици е именно руски.

В много области децата ще се запознаят с обичаите, традициите, фолклора и дори занаятите на региона. Има и събития, свързани с исторически дати. Като възстановката за 150-годишнината от Априлското въстание, която ще правят в Ново село на 24 юли. Такива ще има и на други места.

Почти навсякъде се опитват да събудят интереса на децата към книгите - читателски дневници, нов край на приказки, литературни клубове, посещения на библиотеки, драматизации по приказки, рисуване на любими герои.

В смолянското село Могилица ще имат часове, посветени на годишнини от рождението на Дора Габе и на Илия Бешков, в които децата ще научат повече за двамата творци и ще се запознаят с техни произведения. За любимата на поколения българи поетеса ще чуят и децата в Търговище. В Сопот пък част от летните занимания са свързани с Иван Вазов, сред тях е и поетично матине. А в Кюстендилско ще се запознават с живота и творчеството на Владимир Димитров - Майстора.

В смолянското село Могилица ще има шивашко ателие, в което децата ще вдъхват

нов живот на любимите си дрехи

Ще се учат и да плетат на една кука. В село Арда ще се учат да багрят прежди и да тъкат на стан, ще майсторят и кукли в родопски носии.

Филмова академия “Наследниците на Парцалев” има в родния му град Левски. СНИМКА: ДАВИД ГЕОРГИЕВ

Филмова академия "Наследниците на Парцалев" има в родния му град Левски. Миналата година бяха отбелязани 100 г. от рождението на обичания от поколения българи актьор.

Академията е създадена по идея на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като целта е по един нетрадиционен начин - чрез създадени лично от тях видеа и кратки филмчета, да се провокира сред децата разговор за необходимостта от превенция на насилието в училище и у дома, за зависимостите от алкохол, наркотици.

Последния филм на академия "Наследниците на Парцалев", качен в ютюб профила на Община Левски.

“Тъй като децата имат голямо желание да се снимат, да споделят в социалните мрежи, решихме да привлечем интереса им с правенето на филми, но със съдържание, което има стойност и възпитава”, разказа Илияна Александрова, която е секретар на комисията. Заедно с децата пишат сценарии, снимат с фотоапарати и телефони. Всички актьори са доброволци. От миналото лято насам вече имат готови три филма на социални тематики, сега правят нов за проблемите в училище. А първата им творба е озвучена с помощта на изкуствен интелект с гласа на великия Георги Парцалев, който “коментира” какво се случва в родния му град.

Във филмова академия “Наследниците на Парцалев” децата правят филми със социална насоченост. СНИМКА: СТОПКАДЪР

Театрална работилница за деца от 7 до 10 г. има в Драгоман. Както и в училището в хасковското село Устрем.

Така например Центърът за кариерно ориентиране във Варна прави тематични седмици за професиите за децата от 7 до 12 г., сред които и такава на морските професии. Кариерно консултиране има и в Перник за децата от 7 до 18 г.

В читалище "Развитие" във великотърновското село Церова кория пък ще има лятна полицейска академия. В Кюстендил пък са включени посещения в Районната прокуратура и в Окръжния съд. През юни там са водили деца в пожарната и в регионалната дирекция на гранична полиция.