Иван Костов взе страна в битката за лидер на ДСБ - не отиде да чуе Радан Кънев (Обзор)

Създателят и бивш председател на “Демократи за силна България” Иван Костов взе страна в битката за лидер на партията. Бившият премиер не бе забелязан в залата, в която в понеделник вечерта един от кандидатите - Радан Кънев, организира среща с актива. Евродепутатът представи визията си за бъдещето на партията в централата на “Кърниградска”, а в залата не бе нито един от настоящото ръководство.

Точно преди седмица Иван Костов, настоящият лидер Атанас Атанасов, както и част от създателите на партията, сред които Екатерина Михайлова и Асен Агов, присъстваха на представянето на програмата на другия кандидат за лидер - Йордан Иванов. Настоящият зам.-шеф на ДСБ е един от най-близките до Атанасов. Той е юрист, с опит в НС и в местната власт като бивш областен управител на Пловдив. В този мандат е шеф на парламентарната комисия по транспорт и съобщения.

Гласуването за лидер на ДСБ ще е на конгреса на 11 юли. Кандидатите са трима - Кънев, Иванов и роденият в Разград Васко Василев, един от основателите на движение “Диалог”, дало старта на ДСБ.

Радан Кънев вече беше начело на партията от 2013 до 2017 г. Срещата му със столичното ДСБ в понеделник бе публично обявена, включително чрез социалните мрежи. В залата обаче беше забелязан само кметът на столичния район “Средец” Трайчо Трайков, който бе и на срещата на Иванов. А на масата до Кънев седна Найден Зеленогорски - бивш кмет на Плевен, екс зам.-шеф на ДБГ на Меглена Кунева, а след напускането му създаде сдружение ДЕН. Дойдоха и бившият депутат от ДСБ и екс шеф на КЕВР Иван Иванов и председателят на клуб „Лучников" проф. Христо Баларев.

Кънев вече обяви, че няма да води публична кампания, а само срещи с членове и симпатизанти. “Не търся и не очаквам публична подкрепа, не питам хората за кого ще гласуват и не давам обещания. Вярвам, че партията ни - всеки отделен неин член, всеки отделен делегат, могат да направят вярна преценка и избор. И да посочат и лидера, и пътя, по който да продължим”, написа той преди дни във фейсбук.

На 30 юни пък Иванов представи програмата си “Етап 4”. Една от идеите му е да създаде “ДСБ Лаборатория”, която да разработва политики и решения по важни теми.

