Договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца след срещата на Радев с Ердоган

Договорът между България и турската газова компания "Боташ", по който страната ни плаща всеки ден по 500 хил. евро се замразява за 15 месеца.

Това обявиха от българския министерски съвет след разговорите на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган. Радев днес изненадващо излетя за Анкара за среща с Ердоган ден преди срещата на върха на НАТО, чийто домакин е президентът на Турция.

След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

"България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия", подчертаха още от българското правителство в прессъобщение.

Договорът между България и "Боташ" бе подписан в началото на 2023 година при служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Впоследствие правителствата на ГЕРБ и ПП-Дб критикуваха сделката като неизгодна за България. А Румен Радев в предизборната си кампания подчерта, че може да покаже как договорът, по който България плаща по 500 хил. евро на ден, може да стане печеливш. Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров поиска промяна в договора. А тези разговори бяха продължени от кабинета на Румен Радев. Като миналия месец и Турция даде знак, че Ердоган желае предоговаряне на договора с "Боташ", но при цялостно сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и енергиен пръстен към Централна Европа, който трябва да пренася не само газ, но и електричество.

По време на разговора на Радев с Ердоган е била отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и са иби обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес, обясниха от Министерския съвет. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.