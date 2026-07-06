Румен Колчагов е назначен за шеф на Национален парк „Рила“

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова назначи Румен Колчагов за директор на Дирекция „Национален парк „Рила“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Той е назначен със заповед на министъра, считано от 7 юли. В съобщението се посочва още, че Румен Колчагов е инженер по горско стопанство и природозащитник с повече от 26 години професионален опит, посветени на опазването на едно от най-ценните природни богатства на България – Национален парк „Рила“. През годините професионалният му път преминава през всички ключови аспекти на парковото управление – от ежедневната работа на терен и контрола по спазването на режима в защитената територия до участието в разработването на стратегически документи за опазването на природата.

До назначаването си за директор Колчагов заема длъжността главен инспектор в дирекцията. Завършил е Висшия лесотехнически институт със специалност „Горско стопанство“ и специализация по опазване на природната среда. Професионалният му опит включва и работа като експерт по консервационна и научна дейност в Дирекция „Национален парк „Пирин“, където участва в разработването на проучвания, свързани със съхраняването на екосистемите.

Извън професионалната си дейност Румен Колчагов е активен общественик в Банско. Член е на Управителния съвет на Сдружение „Туристическо дружество „Вихрен 1925“, а авторските му фотографии на дивата природа са добре познати както сред природозащитната общност, така и сред любителите на планината, допълват от Министерството на околната среда и водите.

Със Заповед 114 на Министерството на околната среда в съответствие с действащото тогава законодателство (чл. 17 и чл. 22 от Закона за защита на природата, приет на 13 юни 1967 г.) Народен парк „Рила“ е обявен за защитена територия от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата на 24 февруари 1992 г.

Народен парк „Рила“ е с обща площ 107 923,7 хектара и включва горски фонд с обща площ 67 358,7 хектара, високопланински пасища и ливади с обща площ 40 565 хектара. Това откриваме в бюлетин „Вътрешна информация“ на БТА. Със Заповед РД–397 от 15 октомври 1999 г. една част от Народен парк „Рила“ е прекатегоризиран в Национален парк със същото име, като площта му е определена на 81 046,0 ха. На територията на парка се намират резерватите – „Парангалица“, „Централен Рилски резерват“, „Ибър“ и „Скакавица“. Той е една от най–големите защитени територии в Европа. На територията му са разположени над 120 естествени езера, повечето с ледников произход. От територията на парка извират реките Марица, Искър и Места.

Останалата част, включваща горския фонд и високопланинските пасища и ливади от община Рила, област Кюстендилска, с площ 27 370,7 ха, е прекатегоризирана в Природен парк „Рилски манастир“ със Заповед РД–310 от 26 юни 2000 г. на Министерство на околната среда и водите.