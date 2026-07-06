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Катя Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

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Катя Дафовска Снимка: Lap.bg

Олимпийската шампионка от Игрите в Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска е претърпяла пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия", при което автомобилът ѝ се е обърнал.

Инцидентът е станал днес на около 280-ия километър, в района на Ямбол, в посока София.

Дафовска е пътувала от Бургас към столицата, когато колата ѝ е излязла от контрол, завъртяла се е и се е обърнала на пътното платно.

По информация на президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, тя е в стабилно състояние и е с леки наранявания, съобщава БНР.

Малко по-късно Дафовска успокои своите близки и почитатели с кратко послание в социалните мрежи: „Добре съм, бъдете здрави!"

Катя Дафовска
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