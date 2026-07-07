Киберексперт: Бомбените заплахи целят да изпитат устойчивостта на институциите

"Целта на извършителите е да се свърже съобщение по електронна поща с физическа атака. Това е абсурдно. Тяхната цел е да се изпита устойчивостта на българската държава и администрация да реагират". Това коментира киберекспетът Ясен Танев по Би Ти Ви по повод многото сигнали за бомби срещу институциите в понеделник.

Съобщението, което изпращат авторите, блокира работата на държавата и поставя нейните органи под стрес. Затова това не са единични имейли, а е организирана хибридна атака. Според експерта тя измерва готовността на държавата да реагира на внушения и впоследствие може да има координация с истински заплахи.

"Успехът се измерва с това колко човека са изкарани на улицата и за колко време институциите не са работили добре", обясни експертът.

По думите му е много важна комуникацията. "Ако само създадем усещане за нестабилност, то престъпниците са постигнали целта си. Не знаем дали идва от "даркнет". Смятам, че при геополитическата ситуация такива атаки ще продължават. Администрацията трябва да обнови протокола си, атаката не е физическа", каза още Танев.