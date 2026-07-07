Протест във Велико Търново преди делото за убито на пътя 9-годишно дете

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Протест пред съда във Велико Търново с искане за справедлива присъда за турски тираджия, убил 9-годишно дете в Прохода на републиката.

Граждани се организират във фейсбук да излязат в подкрепа на почернените родители на 9-годишната Крисия, която загина в поредната катастрофа с камион през януари.

Повод за протеста е насроченото за разглеждане в Окръжния съд дело срещу 61-годишния Ситтан Т., помел колата на семейстното от Айтос с висока скорост и опитал да избяга.

Трагичният инцидент стана на 25 януари т.г. в района на Мишеморков хан. Подсъдимият бил зад волана на камион влекач с полуремарке и се движел към Велико Търново. Турчинът спускал наклона със скорост от 86 км/ч и допуснал занасяне на товарната композиция. На един завой той изгубил контрол върху товарния автомобил, пресякъл двойна непрекъсната линия и навлязъл в платното за насрещно движение. Помел с ремаркето движещия се там лек автомобил "Фиат".

При удара пострадаха пътуващите в лекия автомобил, които били откарани в болницата във Велико Търново.

Малката Крисия почина няколко часа по-късно от несъвместима с живота тежка коремна травма и закрита черепно-мозъчна травма, а родителите получиха средни телесни повреди.

Семейства, загубили близки в катастрофи, ще застанат в мирен протест за справедлива присъда. Настояват и за спешни мерки срещу чуждестранни тираджии, сеещи смърт по българските пътища.