Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишния бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов.

Периметърът на търсене се разширява и в съседни области, включват се още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника – дронове и инфрачервени камери.

Много доброволци помагат в издирването.

Наталия беше изведена от дома ѝ през нощта на 30 юни от 40-годишния Асен Симеонов.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активирана и Amber alert. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Посочва се, че Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна.

Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.