Емил Дечев за полетите до Дубай: Има смущаващо противоречие в данните

Има смущаващо противоречие в данните. Така бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев коментира твърденията, че лидерът на Делян Пеевски е летял до Дубай с конституционната съдийка Десислава Атанасова.

На въпрос защо се разминава информацията за полетите Дечев отговори:

"Истината надявам се да излезе скоро. Проверката е назначена от министър Демерджиев. Тя трябва да установи дали някой служител е извършил престъпление - оказвайки съдействие, прикривайки данни, вписвайки неверни данни в компютрите, в които се съдържат данни за това кои лица минават през границата и за това къде пътуват."

Дечев коментира и възможността да е предоставена подвеждаща информация на министър Демерджиев. "Всичко е възможно. Бих проверил доста добре тази информация, преди да я обявя публично. Разминаване е възможно. Моята информация е подадена от Главна дирекция "Гранична полиция", а той получава информацията от ГДБОП", каза Дечев пред БНТ.

"Ако се установи, че Атанасова не си е плащала полетите или не ги е декларирала, или е криела, че пътува с Пеевски, има основание за подаване на оставката като съдия в КС", допълни той.

"Странно е защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът. Това е дипломатическият паспорт, който тя е получила - първо като депутат, после като конституционен съдия, той трябва да се ползва за служебния пътувания", каза още Демерджиев.

В свое изказване от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че "227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова".

"Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер", заяви Демерджиев от трибуната.

Конституционният съдия Десислава Атанасова излезе с позиция заради твърденията на вътрешния министър. В нея тя отрича да е пътувала с лидера на ДПС до Дубай.