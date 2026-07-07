Милен Керемедчиев: Турция вижда много важен партньор в България, има огромен интерес в пътното ни строителство

Добрата новина е, че договорът с "Боташ" се замразява. От друга страна, все пак това е признание, че е бил неизгоден за България. Това коментира бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев по Би Ти Ви.

"За момента няма видими реакции как Турция би "изтъргувала" това решение. Тя вижда много важен партньор в България, а това правителство показва перспективата, че не е за много кратък период", каза Керемедчиев.

Според него турските компании имат огромен интерес към нас. От години участват в търгове, имат интерес в пътното и жп строителство, енергетиката.

"България е в изгодна позиция в момента, не виждам напрежение в нашите двустранни отношения. От гледна точка на бюджета, на разходите, прекратяването на този договор помага да имаме глътка въздух", обясни още той.