Адвокат: Със законови промени гражданите са ограничени да завеждат колективни искове срещу държавата

Законови промени в Гражданския процесуален кодекс от февруари ограничават гражданите да завеждат колективни искове срещу държавата освен по теми, които не са изрично записани в закона. Така те вече нямат право например да водят общи дела срещу институциите за лоша инфраструктура.

Това разказа адвокат Елица Буенова по Нова тв. Тя има желание да заведе колективен иск срещу държавата след поредната тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия", при която тир се блъсна в мантинелата и удари кола в насрещното движение. Две деца загинаха.

Когато юристите са започнали подготовка по делото, са установили новите промени в закона. Според адвокат Буенова промяната в Гражданския процесуален кодекс е направена заради въвеждане на европейска директива за защита на потребителите. На практика обаче текстът забранява колективни искове срещу държавата, министерства и общини за състоянието на пътищата или мръсния въздух, тъй като в тези случаи гражданите не се водят класически „потребители".

Директивата беше транспонирана от Министерството на икономиката в Закона за защита на потребителите.

Според него колективни искове може да се подават в два случая: за преустановяване или забрана на нелоялна практика или за средства за правна защита - обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, възстановяване на платената цена или прекратяване на договор. Колективни искове вече ще могат да бъдат предявявани от КЗП, от организации, признати от друга държава от ЕС, когато става въпрос за трансгранични представителни искове, или от организации от списък, одобрен от икономическия министър, за които вече се предвиждат единни критерии. Тези организации ще се публикуват на страницата на министерството.

Включени са редица нови области, за които може да се предяви колективен иск - защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, права на пътниците.

При производство по иск за обезщетение потребителите имат право да се присъединяват към иска в определен срок. Ако се присъединят по-малко от 10 лица, производството се прекратява.

Присъединилите се лица не дължат разноски. Всеки може по всяко време да се откаже от обвързване с решението.

Въвежда се 14-дневен срок, в който търговецът да отстрани нарушението, преди завеждането на иска.