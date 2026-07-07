Арестуваха шофьор, подкупвал полицаи с 1000 евро, за да не го проверят за алкохол

36-годишен мъж е арестуван, след като е опитал да подкупи полицаи с 1000 евро, за да не бъде тестван за алкохол и наркотици. Случаят е от 4 юни, но тази сутрин главен инспектор Николай Ангелов, директор на Районното управление в Карнобат, го разказа по Би Ти Ви.

"На 4 юни в Районното управление е бил получен сигнал за автомобил с кюстендилска регистрация, който е криволичил на автомагистралата. Екипът действително е установил, че колата се е движила неадекватно. Шофьорът е бил спрян на 335-и км от магистралата", разказа инспекторът.

Полицаите обяснили на мъжа, че ще му вземат проба за алкохол и наркотични вещества, но той е отказал. Дали са му възможност да бъде тестван, но той им казал, че иска да им даде по 500 евро на всеки. "Бръкнал е в джоба на панталона си, казал, че това са всичките му пари и ги е предложил, за да не бъде проверен", разказа още инспектор Ангелов.

Шофьорът е познат на полицията, има няколко издадени фиша. Не е установено дали има алкохол в кръвта, защото не е позволил да бъде тестван.