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Дерегистрираха колата на пенсионер от Първомайско, той си направи номера и я кара

Никола Михайлов

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Съдебната палата в Първомай Снимка: Никола Михайлов

Пенсионер договори глоба от 255,65 евро, след като го хванаха да шофира кола с фалшиви регистрационни табели в първомайското село Брягово. 

На 1 юни полицаи спрели лек автомобил "Мерцедес". Оказало се, че номерата му не са издадени от МВР, а са саморъчно изработени. Колата била с прекратена регистрация на 22 декември м.г. 

Шофьорът се изправил пред Районния съд в Първомай, където се признал за виновен по двете му повдигнати обвинения - за фалшивите номера и за шофирането на нерегистриран автомобил. Глобата му е обща и за двете. Освен нея трябва да плати и 100 евро за изготвената техническа експертиза. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдебната палата в Първомай

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