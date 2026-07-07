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Втори ден без вода по високите етажи в цял Пловдив заради авария, неизвестно докога

24 часа Пловдив онлайн

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ВиК авария. Снимката е илюстративна.

Втори ден водоподаването в части от жк "Тракия", кв. "Изгрев" и по високите етажи в целия Пловдив е ограничено заради авария на водопровод в района на пътен възел "Скобелева майка", съобщават от ВиК. 

От дружеството са установили каква е причината за многото пресъхнали чешми и работят по отстраняването ѝ. Не се ангажират обаче със срок за пускане на водата.

Без вода са също живеещите в района на ул. "Братаница" 1 и на кръстовището между "Петър Стоев" и "Стефан Стамболов" - заради авария и ремонт. Дейностите и на двете места трябва да приключат до 17 ч. 

Без краен срок пък днес служители отстраняват аварии в селата Добри дол, Милево, Върбен, Златосел, Храбрино, Правище, Отец Паисиево и Дълго поле. 

ВиК авария. Снимката е илюстративна.

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