„Нестле за Живей Активно!“, Екопак и бургазлии бягаха заедно в Морската градина с мисия за движение в чиста среда

В разгара на летния сезон, когато морето, плажът и Морската градина се превръщат в любими места за разходка, спорт и срещи, „Нестле за Живей Активно!“ показа в Бургас как грижата за тях може да започне с нещо съвсем просто - една крачка, едно навеждане и един добър пример.

Стотици активни участници изминаха 5-километровото трасе от Морската градина на Бургас до Северния плаж в първото плогинг събитие на инициативата под надслов „Доброто тича за зелено“. Докато тичаха или вървяха за здраве и тонус, участниците събираха отпадъци по маршрута, които след това бяха предадени за рециклиране на партньорите на инициативата от ЕКОПАК България. Те отчетоха, че най-голям дял сред събраните отпадъци имат пластмасовите, а най-малко са стъклените.

Истински важният резултат от мисията „Доброто тича за зелено“ обаче не беше нито в изминатите километри, нито в броя на събраните торбички, а в масовото включване на децата. Над 25% от всички участници бяха на възраст между 2 и 12 години. Още преди старта, цялата зона на Морската градина се изпълни с деца на колела и ролери, бебета в колички, стотици малки участници, загряващи на тенис масата на Nescafe Classic или в детския кът на „Нестле за по-здрави деца“, пред който през целия ден се виеше опашка.

„Да видиш толкова много деца да се движат, да се усмихват и да подражават в доброто на родителите си, е нещо, което трудно може да се опише с думи. Това е истинският смисъл на нашата инициатива и съм много щастлива, че заедно устояхме във времето и днес можем да се радваме на плодовете на това постоянство. Плогингът вече е новият джогинг, с който качваме нивото на доброто – тичаш, почистваш и оставяш след себе си не само следи в пясъка, а и добър пример. И ако след днешния ден всяко дете, всеки родител, всеки участник започне да събира дори по едно боклуче, вместо да го подмине, значи сме направили истински добра крачка напред“, сподели Нели Ангелова, маркетинг директор на Нестле България.

Денят на „Нестле за Живей Активно!“ започна в ранния следобед с много енергия и неочаквано олимпийско спокойствие - преди официалния старт Йордан Йовчев и Екатерина Дафовска се включиха в йога зоната, където под ръководството на местната йога инструкторка Светла, двамата показаха завидна концентрация, баланс и желание да не си отстъпват един на друг. Редом до тях се наредиха най-малкият майстор на асаните, на 8 години, и 13-годишен млад фотограф, който правеше по-сложни пози от йога инструкторката в опит да заснеме сестра си.

Истинското изпотяване дойде малко по-късно, когато Или - зумба инструкторка от Бургас, поканена от Nescafe 3in1 - превърна загрявката пред сцената в истинско изпитание не само за олимпийските шампиони, но и за всички участници на възраст от 3 до над 70 години.

Плогингът започна с шеги и смях заради Йордан Йовчев, който се опита да се изяви като професионален видеограф и да направи впечатляващо видео от първа линия. Това отложи старта на участниците и предизвика коментара на Нели Ангелова, че напълно в традицията на „Живей Активно!“, Данчо винаги е чакан за нещо.

Така с триминутно закъснение беше даден стартът на плогинга, на който се бяха подредили стотици семейства с деца, приятели, колеги и двама горди четириноги ентусиасти – пудел и питбул. Питбулът прояви толкова сериозен интерес към мисията „Доброто тича за зелено“, че по-рано през деня се качи с предните лапи на регистрационната маса и се опита сам да си вземе стартов номер.

На 24-ата минута след старта се появиха и първите финиширали - баща и 4-годишният му син Калоян със стартови номера 0158 и 0159. Двамата бяха събрали основно пластмасови отпадъци и след като ги предадоха, побързаха да се включат в активностите, организирани от марките на Нестле в бранд селцето.

Любимите Нестле брандове Nescafe Classic и Nescafe 3in1, Kitkat, Nescafe Dolce Gusto, Solgar, Maggi, Fitness и Nesquik поддържаха фестивалната атмосфера и активния дух през целия ден със спортни, семейни и образователни активности, сред които зумба, йога, баскетбол, волейбол и, съвсем естествено в разгара на световното - футболно предизвикателство за малки и големи, като всички те бяха подкрепени и от местни спортни клубове и инструктори.

На финала на деня Йордан Йовчев и Екатерина Дафовска изтеглиха победителите от томболата и показаха талант не само в спорта, но и на сцената, където се изявиха като забавно комично дуо. Двамата връчваха наградите с много настроение и особено се радваха на късмета на децата. Градусът на емоциите се вдигна, когато една от победителките взе микрофона, развя сертификата си и извика: „Днес всички сме победители!“ – реплика, която обобщи най-точно духа на събитието.

След успешната зелена мисия в Бургас „Нестле за Живей Активно!“ отпътува за София, където на 12-ти септември предстои голямо нощно тичане с музика и танци