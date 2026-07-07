Иззеха 53 кг райски газ от шофьор, бил за продажба на туристи в Слънчев бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иззеха 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията на полицията е проведена около 20.15 часа в понеделник на пътя Бургас – Варна.

Колата карал 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицаите открили 53 килограма райски газ - осем флакона с вместимост по два килограма и още 57 по-малки.

По първоначални данни веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка.

Работата по изясняване на случая продължава.