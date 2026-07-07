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Иззеха 53 кг райски газ от шофьор, бил за продажба на туристи в Слънчев бряг

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Райски газ СНИМКА: ГДБОП (Снимката е илюстративна)

Иззеха 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията на полицията е проведена около 20.15 часа в понеделник на пътя Бургас – Варна.

Колата карал 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицаите открили 53 килограма райски газ - осем флакона с вместимост по два килограма и още 57 по-малки.

По първоначални данни веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка.

Работата по изясняване на случая продължава.

Райски газ СНИМКА: ГДБОП (Снимката е илюстративна)

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