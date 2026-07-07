Нова възможност за финансиране: До 25 000 евро за читалища и граждански организации

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Народните читалища и организациите с нестопанска цел могат да кандидатстват за финансиране от 10 000 до 25 000 евро по новия конкурс на Фонда за гражданско общество на ЕИП (EEA Civil Society Fund).

Програмата подкрепя малки проекти с потенциал за устойчиво въздействие върху местните общности, като за одобрените инициативи не се изисква собствено съфинансиране. Очаква се да бъдат подкрепени най-малко 166 проекта. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Търсят се инициативи, насочени към развитие на гражданското общество, демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. Кандидатите могат да подават предложения в 4 приоритетни области - демокрация и гражданско участие, права на човека, организационно развитие и справяне с предизвикателствата от войната в Украйна. Проектите могат да се изпълняват самостоятелно или в партньорство (до двама партньори), с продължителност от 6 до 12 месеца.

Допустимите дейности включват застъпничество, обществени кампании, правна помощ, анализи, изграждане на капацитет и партньорства с институции и местни общности.

Приемът на документи е постоянен с тримесечни срокове за оценка - 29 март, 29 юни, 29 септември и 29 декември.

Конкурсът ще остане отворен до 29 юни 2030 г.

За повече информация, консултации и документи за кандидатстване можете да се намерите на телефон +359 894 817 117 или на имейл [email protected] .