Майката на убитата Крисия за тира: Помете колата ни и даже не спря, за да ни помогне

Психоложката на болницата ми каза, че Криси вече я няма

Спомням си целия сблъсък. Камионът се завъртя, затвори целия път. Ние имахме две ленти в нашата посока, той имаше една. Излезе от завоя и в момента, в който излезе, се обърна напречно на пътя. Ние имахме скали от дясно, нямаше къде да отидем, и ни удари. И най-лошото е, че след като ни удари, той даже не спря, за да ни помогне. Оглеждах се, нищо не виждах. Видях хората, които спряха след нас, за да ни помогнат. Те ми казаха, че той е избягал. снимка: авторът

Това разказа майката на убитата на пътя Крисия - Соня Божинова. 9-годишната дете загина, след като ремарке на турски тир ги помете на пътя на 25 януари тази година в Прохода на републиката.

След инцидента майката е срината психически, а бащата Станимир Димитров е на инвалидна количка. снимка: авторът

"Още сутринта на следващия ден, разбрах какво се е случило с Криси. Питах лекари, сестри, никой не ми казваше къде е. Психоложката на болницата ми съобщи, че просто нея вече я няма", продължи Соня.

Днес в съда се гледа делото срещу 61-годишния Ситтан Т., шофирал камиона убиец. Трагичният инцидент стана на 25 януари т.г. в района на Мишеморков хан. Подсъдимият бил зад волана на камион влекач с полуремарке и се движел към Велико Търново. Турчинът спускал наклона със скорост от 86 км/ч и допуснал занасяне на товарната композиция. На един завой той изгубил контрол върху товарния автомобил, пресякъл двойна непрекъсната линия и навлязъл в платното за насрещно движение. Помел с ремаркето движещия се там лек автомобил "Фиат" на семейството от Айтос.

Настоявам за справедлива присъда. Да получи максимума, макар че за мен максимумът не е достатъчен. Търся справедливо наказание с максимална присъда, ако е възможно и доживотен затвор, каза през сълзи Соня.

Пледираме подсъдимият да получи максималното наказание 20 г. затвор. Ще държим и ще защитаваме до последно тази теза. случаят е особено тежък, престъплението е класифицирано. Смятаме, че тази е единствено справедливата присъда, защото тази черна статистик трябва да се спре. Трябва да се вземат мерки и т.нар. генерална превенция да започне да работи, коментира адвокатът на семейството Иван Иванов.