Кандидатите за ректор на Софийския университет вече са четирима - допуснаха отхвърлена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кандидатите за ректор на Софийския университет станаха четирима, след като общото събрание допусна до състезанието проф. д-р Мадлен Данова от Факултета по класически и нови филологии, която досега изпълняваше длъжността заместник-ректор.

Членовете на общото събрание гласуваха с 206 гласа "за", 33 "против" и 73 "въздържали се".

Преди месец проф. Данова беше отхвърлена от конкурса от комисията по предложенията, тъй като през ноември 2027 г. ще навърши 65 години.

Тя обясни пред членовете на събранието, че заседанията невинаги са на фиксирана дата и може още да не навършила годините в деня на новия избор.

До състезание за нов ректор се стигна, след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

В момента общото събрание обсъжда и кандидатурата на проф. Първан Първанов, който няколко месеца изпълняваше длъжността ректор.

Останалите кандидатури са на проф. дфзн Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. дпн Милен Замфиров.