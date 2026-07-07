ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Яна Донева от „Преди обед“: В българските телевизи...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23180167 www.24chasa.bg

Кандидатите за ректор на Софийския университет вече са четирима - допуснаха отхвърлена

Ярослава Прохазкова

[email protected]

2276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проф. д-р Мадлен Данова СНИМКА: Велислав Николов

Кандидатите за ректор на Софийския университет станаха четирима, след като общото събрание допусна до състезанието проф. д-р Мадлен Данова от Факултета по класически и нови филологии, която досега изпълняваше длъжността заместник-ректор. 

Членовете на общото събрание гласуваха с 206 гласа "за", 33 "против" и 73 "въздържали се". 

Преди месец проф. Данова беше отхвърлена от конкурса от комисията по предложенията, тъй като през ноември 2027 г. ще навърши 65 години.   

Тя обясни пред членовете на събранието, че заседанията невинаги са на фиксирана дата и може още да не навършила годините в деня на новия избор. 

До състезание за нов ректор се стигна, след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

В момента общото събрание обсъжда и кандидатурата на проф. Първан Първанов, който няколко месеца изпълняваше длъжността ректор.

Останалите кандидатури са на проф. дфзн Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. дпн Милен Замфиров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проф. д-р Мадлен Данова СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
Проф. д-р Мадлен Данова СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
Проф. д-р Мадлен Данова СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов
СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026