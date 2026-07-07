Военен самолет на САЩ на летище София, дошъл да събере оборудването от цистерните (Обновена)

Огромен военнотранспортен самолет на американските ВВС се намира на гражданското летище София. Снимките са публикувани във фейсбук на фотографа Антон Балъкчиев . На тях се вижда огромният военнотранспортен С-17 Globemaster на гражданското летище.

"Първият C-17 Globemaster, появил се в София след заминаването на танкерите KC-135 преди 8 дни.

Машината е поредният военно-транспортен самолет, който участва в процеса по прибиране на наземното оборудване на контингента. Престоят й в София беше в рамките на 2 часа, необходими за товарене и евентуално зареждане с гориво", гласи публикацията във фейсбук на Балъкчиев.

"Самолетът е транспортен. Напълно нормално е САЩ да изпратят транспортен самолет, за да прибере останалото оборудване от цистерните", коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов. Самолетите-цистерни вече не са на територията на България, подчерта той.

"Никой не е забранил на американски самолети да кацат на което и да било гражданско летище. Тепърва предстои да виждате самолети не само на САЩ, а и на други съюзници, които ще кацат. Процедурата е дипломатическа", добави Димитър Стоянов.

С-17 Globemaster служат като основен стратегически самолет на американските ВВС. Задвижват се от 4 двигателя, може да возят 102-ма военнослужещи, основно от парашутни части. Ако се ползва като линейка, самолетът може да побере 36 носилки и 54 амбулаторни пациенти и придружители. Способен е за бързо доставяне на войски и всички видове товари до основните оперативни бази или директно към препращащите бази в зоната за разполагане. Самолетът може да изпълнява тактически мисии за въздушен транспорт и амбулаторни пациенти по време на аеромедицински евакуации, когато е необходимо.

Американските самолети имаха срок да напуснат аеропорта в София до края на юни. Те кацнаха в България на 19 февруари.

По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май. Решението за това бе взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

След встъпването си в длъжност премиерът Румен Радев съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още нямаше отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни.

Премиерът Радев коментира в парламента, че правителството е дало достатъчно време на Щатите да намерят къде да преместят самолетите.

"Навсякъде в Европа, където имат такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са на военни летища, не на граждански", каза той, след като участва в парламентарния контрол преди 2 седмици.

Министър Стоянов обясни, че първоначално исканият срок за удължаване на престоя от САЩ е бил до 31 юли, но правителството им даде само месец отсрочка, т.е. от 30 юни.