Администрацията в Софийската районна прокуратура против планираните 10% съкращения

Съдебната администрация в Софийска районна прокуратура (СРП) се обяви "против всеки подход, който предвижда механично съкращаване на съдебни служители или мерки, водещи до намаляване на реалния им нетен доход". Това се казва в позиция на служителите в СРП.

Подобно становище вече изразиха техни колеги от цялата страна, които започнаха подписка. Поводът е заложеното в проектобюджета за 2026 г. 10-процентно намаление на разходите за персонал в съдебната власт, което според представители на администрацията може да доведе до съкращаване на над 2000 щатни бройки.

Става дума не за магистратите - съдии, прокурори и следователи, а за съдебни секретари, деловодство, архив, призовкари, счетоводство, финанси и т.н.

"Това не е реформа. Това е отказ да се види реалността. Реалността в Софийска районна прокуратура е ясна - СРП е сред най-натоварените органи в съдебната власт, с изключително висок обем преписки, досъдебни производства, документи, срокове, граждански поток и ежедневна комуникация с адвокати, разследващи органи, съдилища и институции", се казва още в позицията на администрацията в СРП.

Те посочват, че само за една година - 2025 г. в Софийска районна прокуратура са наблюдавани 57 499 досъдебни производства и 50 984 преписки, които реално са разпределени на 231 прокурори, чиято работа се обезпечава от 204 реално заети съдебни служители.

"Тези числа не са статистика на хартия. Те са ежедневна работа, срокове, напрежение, отговорност и риск. Зад всяка преписка, зад всяко движение на документ, зад всяко обслужено лице стои трудът на съдебните служители", казват още в позицията си.

И припомнят, че без тях "няма движение на преписки, няма нормална кореспонденция, няма обслужване на граждани, няма срочност и няма спокойна работа на прокурорите".

"СРП работи и при едно от най-ниските съотношения между съдебни служители и прокурори в страната. На един прокурор се падат едва 1:0,88 съдебни служители. Това означава, че всеки служител в СРП обезпечава повече прокурори, повече преписки, повече документи, повече срокове и по-голям административен поток от обичайното за системата", се казва още в позицията.