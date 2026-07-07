Общото събрание на СУ отхвърли кандидатурата на проф. Първанов

Със 109 гласа "за", 103 "против" и 90 "въздържали се" Общото събрание на Софийския университет не допусна до състезанието за ректор временно изпълняващият проф. Първан Първанов. Той беше два мандата декан на Факултета по математика и информатика.

Кандидатите все пак остават четирима - проф. дфзн Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. дпн Милен Замфиров. Към тях днес се присъедини проф. Мадлен Данова, която преди месец бе отхвърлена от комисията по предложенията, защото догодина навършва 65 години. Проф. Първан Първанов призова тези, които все пак подкрепиха неговата кандидатура, да дадат гласовете си за проф. Данова.

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.

Именно с негова заповед като министър на образованието и науката от 15 май т.г. доц. д-р Първан Първанов, бивш декан на Факултета по математика и информатика, беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет до избиране на титуляр, но за не повече от шест месеца.

Днес се избира ректор за довършване на мандата на проф. Георги Вълчев, който е от 2023 до 2027 г.