Яна Донева от „Преди обед“: В българските телевизии ми липсва култура (подкаст)

„В българските телевизии ми липсват много неща. Например предавания за култура - категорично.“ Това казва водещата на „Преди обед“ по bTV Яна Донева в подкаста на „24 часа“ „24 часа от живота“ с водещ Анатолий Попов.

В разговора тя признава, че телевизията за нея остава „най-великата медия“, но говори открито за една от големите липси в комерсиалния ефир - културата. Според нея причината е проста и тъжна: културните теми не носят рейтинг и не печелят достатъчно за частните телевизии.

„Поканили сме страшен гост, говорили сме повече за театър и рейтингът се срива. И като виждаш, че няма търсене, променяш предлагането. Това е тъжната истина“, казва Донева.

Самата тя разказва, че е искала винаги да се занимава с културна журналистика. Първите 15 години от професионалния й път са свързани именно с театъра - снимала е постановки, правила е репортажи, писала е за сцена и актьори. Напуска БНТ в момент, в който културата постепенно отстъпва място на политиката, а времето за културни теми в ефир намалява все повече.

В епизода Яна Донева говори още за връщането си в телевизията, за „Преди обед“, за работата на живо, за бъдещето на телевизията в интернет, за границите в интервютата и защо не бива да се влиза грубо в личната болка на госта.

Чуйте целия разговор в „24 часа от живота“ с Анатолий Попов.