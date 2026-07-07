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Пловдивските общинари изведени, сигнал за бомба ги уплаши (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Сигнал за бомба е получен в сградата на общината в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

На практика цялата общинска администрация във втория град на страната е блокирана

Сигналите за бомби, които вчера опразниха редица институции и учреждения в държавата, продължават и днес. Всички служители на пловдивската община са изведени навън, след като получиха и те предупреждение за взривно устройство в сградата на площад "Стефан Стамболов".

Заплахата е пратена по имейла малко преди 10 часа.

"В момента сме навън", потвърди служител на градската администрация. Самата сграда е отцепена с полицейска лента. Навън са и чиновниците от бившия партиен дом на площад "Централен", където има общински дирекции, както и Дома на културата и "Местни данъци и такси" на улица "Радецки". На практика цялата общинска администрация във втория град на страната е блокирана.

"Да няма и тук арестувани", коментираха двама минувачи, след като се спряха пред администрацията. Отстрани има две спрени патрулки.

В момента служители на реда извършват оглед на сградите. Аналогични заплахи са отправени към почти всички общински администрации в страната.

Междувременно се разбра, че поредни сигнали за бомба са получен в Съдебната палата в Пловдив, както и в прокуратурата и в Областната администрация. Вчера двете институции също бяха заплашени с подобни имейли.


Две патрулки има пред сградата на общината
Две патрулки има пред сградата на общината Снимка: Никола Михайлов
В момента служители на реда извършват проверка на сградата.
В момента служители на реда извършват проверка на сградата. Снимка: Никола Михайлов
Униформени проверяват сградата на общината в Пловдив за бомба.
Униформени проверяват сградата на общината в Пловдив за бомба. Снимка: Никола Михайлов

Сигнал за бомба е получен в сградата на общината в Пловдив.
Две патрулки има пред сградата на общината
В момента служители на реда извършват проверка на сградата.
Униформени проверяват сградата на общината в Пловдив за бомба.

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