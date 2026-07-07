Има бум на новите пенсионери заради отпадането на ковид добавката

Все повече хора ще получават минимална пенсия

Разходите ни за пенсии са под средното ниво в ЕС

Хора в пенсионна възраст са побързали да се пенсионират преди 1 юли, за да се включи във формулата им и ковид добавката от 30,68 евро. От този месец тя вече не се начислява в новоотпуснатите пенсии.

"Политиката по премахване на ковид добавката за новоотпуснатите пенсии породи увеличение на заявленията за пенсии от правоимащи лица, но административно и организационно Националният осигурителен институт е в готовност и ще обслужи подадените заявления в срокове, така, както е разписано във вътрешните нормативни документи". Това каза управителят на НОИ Весела Караиванова - Начева в бюджетна комисия, която гледа на първо четене проектобюджета на ДОО за 2026 г. Тя припомни, че от днес вече се изплащат осъвременените пенсии от 1 юли със 7,8%.

"Минималната пенсия е осъвременена, социалната пенсия за старост и всички пенсии, които произтичат като размери от тях", каза още управителят на НОИ.

Много често се задава въпроса къде стои България спрямо разхода за пенсии, който вече е 10,8% от брутния вътрешен продукт, спрямо останалите страни-членки на Европейския съюз. Ние сме под средното ниво, с най-висок разход на пенсии спрямо брутния вътрешен продукт са Австрия, Германия, Гърция. Традиционно с най-нисък разход са северните страни, където има дефинирана пенсия и капиталови схеми", каза още Весела Караиванова.

"Проектът за бюджет на ДОО за 2026 г. гарантира пълен обхват на социалните права на хората и осигурява всички средства за редовното изплащане на всички социалноосигурителни плащания, а това са пенсии, болнични, обезщетения за майчинство и обезщетения за безработица. Средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 543 евро, което е 45 евро или 9% повече спрямо 2025 г. Очакванията са още близо два пъти по-висока от прогнозната стойност на средногодишната инфлация за 2026 г. Брутният коефициент на заместване на дохода за 2026 г. се очаква да бъде 50,9% а нетният коефициент на заместване се очаква да достигне 66,8% Това показва, че политиките, заложени в бюджета, водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите. На трето място със законопроекта се предлагат мерки за изсветляване на икономиката и за повишаване на приходите в осигурителната система", каза социалната министърка Наталия Ефремова.

"Законопроектът предлага максималният осигурителен доход да бъде увеличен от 2111 на 2300 евро от 1 август 2026 г. Заедно с повишаването на минималните осигурителни прагове за различните категории персонал се очаква да се повишат приходите в осигурителната система с около 130 млн. евро до края на 2026 г. Съвсем естествено през следващата година приходите ще са и по-високи. Обръщам внимание, че подобно действие не е правено от близо 10 години. Ефектът от това решение е изключително важен за хората", каза още Ефремова.

"Осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможности на хората да получават по-високи обезщетения, както и по-високи пенсии. На четвърто място предложението съдържа и държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт от 1 август да започнат да заплащат сами личните си осигуровки в съотношение - 20% от служителите и 80% от държавата, а от 1 януари 2027 г. съотношението да бъде 40 на 60%, като тази мярка е съчетана със мерки за компенсиране на техните възнаграждения, за да се запази нетният доход на служителите", каза още тя.

"Така с прилагането на този нов модел на осигуряване няма да допуснем отнемане на права или намаляване на доходи. И на последно място бих искала да поставя, че със законопроекта се предлага и изменение в Закона за здравето, две изменения, които са изключително важни за правилното определяне на правото на размера на парични обезщетения и пенсии и също осигурява възможност за осъществяването на много по-строг контрол върху обществените средства във фондовете на държавното обществено осигуряване. Разбира се, че ние бихме искали да видим още по-ускорено развитие по някои политики по разходите специфично, но такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме, тъй като той е в изпълнение от началото на 2026 г. и се надяваме, че в следващия дебат, който предстои съвсем скоро още от края на лятото и есента на тази година, ще видим още по-добри параметри в бюджет 2027", каза още Наталия Ефремова.

Т.нар. дупка във фонд "Пенсии" е избор на политика и избор на данъчна и осигурителна политика. През 2000 г. осигурителната вноска е 32%, а сега е 14,8%, припомни лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. И обясни, че минималният и максималният осигурителен доход трябва да се вдигат спрямо средният. Вдигането им обаче трябва да е свързано и правата, каза още той. Напомни, че по негово време максималната пенсия се е вдигнала двойно - от 1600 на 3200 евро, а преди това тя не се е увеличавала с години. Цената я плащат най-уязвимите групи, а хората на минимални осигуровки през август ще занесат по-малко вкъщи. Проблемът за мен не са числата, а справедливостта. Когато вземаш от хората повече, то трябва да даваш повече, каза още Василев. И припомни, че всички обезщетения - за безработица и майчинство са замразени.

Според социалната министърка обаче няма проблем в покачването на минималните осигурителни прагове. "За ръководители се покачва на 936 евро – не знам кой в реално време се осигурява на по-нисък ръст. За специалисти става 825 евро – мисля, че всеки, който е специалист, е достигнал такива нива. Не виждам никакъв проблем в това не чак толкова силно като стъпка покачване", каза още тя.

Тя припомни, че има и формула за тавана на пенсиите, които не се прилага, защото тя би била малко над 900 евро.

"По отношение на минималните и максималните осигурителни доходи искам да допълня, че натискът върху публичните финанси, както и върху размера и устойчивостта на минималната пенсия в бъдеще, ще нараства, тъй като все повече хора ще я получават. Минималната пенсия действително е под линията на бедност, но тя се определя спрямо осигурителния принос на лицата. Предвид засилващите се миграционни процеси и факта, че все повече хора се пенсионират при условия на недостигащ стаж или със стаж, придобит в чужбина, броят на лицата, които ще получават минимална пенсия, ще се увеличава. Според мен гарантираният минимален доход или линията на бедност не бива експертно да се обвързват с минималната пенсия. Лицата, които получават минимална пенсия, получават и социално подпомагане под различни форми", обясни Весела Караиванова. И покани Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа" в НОИ , който преди това обясни, че формулите в пенсиите са сгрешени. И като пример даде, че хора осигуряващи се цял живот на максимални доходи не могат да стигнат тавана на пенсиите. А пък тези плащали минимални осигуровки сега живеят под линията на бедност.

За по-високи пенсии и по-високи заплати трябва растеж на икономиката. Вие създавате стрес в икономиката, защото от 1 август вдигане максималния осигурителен доход, каза Мартин Димитров от ДБ. И обясни, че трябват разчети и за минималните прагове, защото във Видин заплатите са много по-ниски от София и там ефектът ще е огромен. Пак поиска преглед на ТЕЛК и да се вземат мерки, каза още той. И припомни, че има внесен законопроект AI да направи пълна проверка на ТЕЛК. Кое ще накара инвеститорите да дойдат в България с този бюджет, попита още Мартин Димитров.

Ние се разплащаме с бизнеса , а не му задържаме ДДС, каза пък шефът на бюджетната комисия Константин Проданов.

Няма заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната система, каза Владислав Горанов от ГЕРБ. Подарявам ви една идея - прехвърлянето на експертизата на работоспособността от системата на здравеопазването към системата на държавното обществено осигуряване, защото само вие - държавата през НОИ, може да изградите експертизата, за да се постигне устойчивост на този модел и да се обвърже платецът с плащането, каза още Горанов. И попита не е ли грешка държавните служители да плащат още сега 20% от осигуровките си, защото така ще се вдигне средният осигурителен доход и пенсиите - без нищо да се случва в икономиката.

Натискът върху разходната част на бюджета ще продължава да се задълбочава, каза Айтен Сабри от ДПС. И обясни, че ще подкрепят бюджета, но между двете четения ще внесат предложения за увеличаване на социалните плащания.

В момента ще взимаме 6,5 милиарда, за да финансираме социалната политика. Разходите за хора с увреждания са нараснали най-много - 12 пъти за 5 г., каза Красимир Вълчев от ГЕРБ. И поиска подкрепата за децата отива директно за тях, защото сега родители харчели помощта за собствени пороци- цигари, алкохол, хазарт.