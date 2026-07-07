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Дилър от Добрич влиза за 3 г. в затвора, намерили в дома му 3 вида наркотици

Дияна Райнова

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СНИМКА: Pixabay

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, постигнато между прокуратурата, подсъдим за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и неговия защитник.

По силата на споразумението 40-годишният мъж се признава за виновен в това, че на 22 януари 2026 г. в апартамент в Добрич, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение 21,41 грама марихуана, 6,03 грама метамфетамин и 13,98 грама фентанил. Общата стойност на високорисковите наркотични вещества възлиза на 1292,64 евро.

За извършеното престъпление подсъдимият получава наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, което да изтърпи при първоначален строг режим. Наложено му е и наказание глоба в размер на 15 000 лева, равностойни на 7 669,38 евро. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

СНИМКА: Pixabay

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