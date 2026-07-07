Татяна Герганова е новият временен главен архитект на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От общината подготвят конкурс за избор на главен архитект на столицата

Арх. Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжността "Главен архитект на Столична община". Причината за рокадата е изтичане на шестмесечния срок, в който арх. Боян Недев изпълняваше временно длъжността главен архитект. Той беше назначен временно на поста, след като предишния главен архитект на столицата Богдана Панайотова подаде оставка.

Съгласно заповедта, арх. Герганова ще изпълнява длъжността по вътрешно съвместителство до назначаването на служител на незаетата длъжност след провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от шест месеца, считано от 7 юли 2026 г., обясняват от общината.

Арх. Татяна Герганова има над 35 години професионален опит в системата на Столична община. Професионалният ѝ път преминава през всички основни звена на направление „Архитектура и градоустройство", а през последните години заема длъжността главен експерт в отдел „Съгласуване на проекти" към направление „Градско планиране и развитие".

С назначаването на арх. Герганова се гарантира непрекъсваемостта в работата на администрацията и изпълнението на законовите правомощия на главния архитект до приключването на конкурсната процедура, подчертават от общината.

Оттам добавят, че подготвят обявяването на конкурс за главен архитект по реда, предвиден в действащото законодателство и в духа на проведената в началото на годината административна реформа.