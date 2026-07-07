Кучета обезобразиха жена в Самоков, арестуваха собственика им

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Жена е тежко ранена, след като е била нападната от две кучета в Самоков. Инцидентът е станал около 16 часа в понеделник на ул. „Цар Борис III".

По първоначални данни жената се разхождала по улицата, когато била атакувана от двете животни, които били водени от мъж. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

Пострадалата е в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията. Още няма информация за състоянието ѝ.

След инцидента собственикът на кучетата е напуснал мястото, но впоследствие е бил бързо установен от служителите на реда и задържан за срок до 24 часа, съобщава Нова тв.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.