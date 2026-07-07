ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От БОК сами ремонтират занемарената си централа

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23180949 www.24chasa.bg

Кучета обезобразиха жена в Самоков, арестуваха собственика им

2528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Жена е тежко ранена, след като е била нападната от две кучета в Самоков. Инцидентът е станал около 16 часа в понеделник на ул. „Цар Борис III".

По първоначални данни жената се разхождала по улицата, когато била атакувана от двете животни, които били водени от мъж. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

Пострадалата е в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията. Още няма информация за състоянието ѝ.

След инцидента собственикът на кучетата е напуснал мястото, но впоследствие е бил бързо установен от служителите на реда и задържан за срок до 24 часа, съобщава Нова тв. 

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026