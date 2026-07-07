Три сигнала за бомби в Благоевград

Три сигнала за поставени взривни устройства са получени и днес в Благоевград. Евакуирани за кратко бяха служители и граждани в сградите на Община Благоевград, Съдебната палата и Бюрото по труда.

На място бяха изпратени екипи на полицията, които извършват проверки. Към момента няма официална информация за открити взривни устройства.

Мейлите са получени на служебната електронна поща на институциите. Делата в Съдебната палата бяха пренасочени в сградите на Окръжна следствена служба и Административния съд. Вчера около 9,30 ч. също бе получено съобщение за бомба в Съдебната палата. „Днес, с позволението на Аллах, оставих бомба във вашата сграда. Взривът ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху акбар", гласи текстът.





