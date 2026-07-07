Бургас с първи прием на студенти по фармация

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Документи се подават до 9 юли, първият изпит е на 11-ти

Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" открива първия прием за магистър-фармацевти, съобщиха от висшето учебно заведение.

Това става възможно след утвърждаването на приема за учебната 2026/2027 година с решение на Министерски съвет от 3 юли 2026 г.

За първи път кандидат-студентите ще имат възможност да се обучават за образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност „Фармация" в Бургас, което е значима стъпка не само за университета, но и за развитието на здравеопазването в Югоизточна България.

Първият изпит за кандидат-студентските ще бъде по биология на 11 юли, а на следващия ден - по химия.

Оценките от успешно положените предварителни кандидатстудентски изпити по биология и химия се признават и участват в класирането за специалност „Фармация", уточняват от университета.

Документи за участие в кандидатстудентските изпити се подават на място и онлайн до 9 юли.

Разкриването на специалността „Фармация" е резултат от последователните усилия на Бургаския държавен университет за разширяване на обучението в регулираните медицински професии и за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да отговорят на нарастващите потребности на здравната система, коментира ректорът проф. Сотир Сотиров. И допълни, че това е още една важна крачка към утвърждаването на държавния университет в Бургас като водещ академичен и научен център в областта на медицината.