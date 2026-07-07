Момичето на АТВ-то до Бургазлиев: Повтаряше, че не може да го спре

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Ключов свидетел по делото за смъртта на 35-годишната Христина Здравкова, помляна от АТВ в Слънчев бряг миналото лято, разпитаха днес окръжни магистрати в Бургас.

В съдебната зала 19-годишната Виктория Тодорова, която се е возила в АТВ-то с Никола Бургазлиев, той повтарял, че машината ускорява и не може да я спре. Според девойката са минали не повече от десетина секунди от наемането на АТВ-то до фаталния удар, при който бяха тежко ранени Христина Здравкова, 4-годишния й син Мартин и двамата й племенници.

Днес, през втория ден на съдебния процес, продължава разпитът на важни свидетели по делото.

Сред тях е и собственикът на фирмата, отдала АТВ-то под наем, Димитър Шомилов. Според него неговият служител е отдал електрическата машината по стандартна процедура, при която Бургазлиев е подписал договор, че не е употребил упойващи средства.

Адвокатът на близките на загиналата обаче Георги Радков заяви пред медии, че същият ден Бургазлиев се опитал да наеме АТВ от друга фирма, но му е било отказано защото изглеждал в неадекватно състояние.

Делото продължава днес следобед с разпит на още свидетели.

19-годишният младеж е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на младата майка, нанесъл тежка телесна повреда на детето , както и средни телесни повреди на други две деца.

Кървавият инцидент стана на 14 август м.г., когато АТВ се врязва в група пешеходци. Най-тежко бе ранена 35-годишната Христина. Тя така и не излезе от комата след удара и издъхва на 3 септември в една от бургаските болници.

4-годишният Марти също бе тежко ранен, приет е в УМБАЛ - Бургас, в критично състояние, също в кома, но бургаски и столични медици успяват да го върнат към живота