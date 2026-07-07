Отмениха присъдата на кмета на Дупница за закана към полицейски шеф

Условната присъда на първа инстанция на кмета на Дупница Първан Дангов за закана към шефа на Районното управление Йордан Зарев е отменена от Окръжния съд в Благоевград.

Дангов бе подсъдим за закана по телефона към Зарев. Случаят е от 15 март 2024 г., когато кметът се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на районното управление на МВР в Дупница старши инспектор Йордан Зарев. Изразил възмущението си заради изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на общината.

В отговор на това Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки, се казва в обвинителния акт на прокуратурата. Заканата била: "Ще съсипя и теб, и семейството ти". Заради това Зарев подал сигнал в прокуратурата.

Всички съдии в Дупница се отведоха от разглеждане на делото и то бе прехвърлено в Благоевград. Районният съд призна Дангов за виновен в извършване на престъпление по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 500 лева. Кметът обжалва пред Окръжния съд. Магистратите обаче са категорични, че има неяснота на обвинението, а

прокурорът е длъжен да конкретизира с какво именно престъпление е заплашен пострадалият - убийство, телесна повреда или друго, тъй като това обстоятелство е съставомерен факт, подлежащ на доказване. Прокурорът не е посочил кое конкретно престъпление против личността се съдържа в думите на кмета.

По време на делото на първа инстанция се е формирала разнопосочна картина.-Зарев заявил, че е изпитвал страх от „злепоставяне" и от „опити за въздействие в служебен план", съпругата му описала страх, свързан с длъжностното положение на кмета, без да посочи конкретна форма на заплашена вреда, бащата на Зарев заявил, че е страхувал кметът да не „вземе пушката и да застреля цялото семейство". Така в рамките на едно и също производство са идентифицирани поне два принципно различни вида заканване - заканване с разгласяване на опозоряващи обстоятелства (злепоставяне) и заканване с убийство. "Тези две 3 хипотези са правно несъвместими и всяка от тях би изисквала различна доказателствена основа, респективно и правна квалификация. В разговора подсъдимият е съобщил, че ще оповести на пресконференция случай, при който Зарев и баща му убили куче по време на лов. Не е установено по делото дали твърдяното събитие е действително или измислено. Ако фактите са верни, това не може да е клевета, ако са неверни – би могло да е клевета, но дори и тогава деянието е различно по правна квалификация от заканване с „престъпление против личността", пише в мотивите на окръжните магистрати.

Те отмениха условната присъда и върнаха делото делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Благоевград за изпълнение указания за отстраняване на нарушението от прокурора.