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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23181537 www.24chasa.bg

Шефът на строителния контрол във Варна оспорва в съда освобождаването си

Надежда Алексиева

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Александър Драгнев

Административният съд във Варна образува дело по жалба на директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) в Община Варна срещу заповедта на кмета Благомир Коцев, с която той е временно отстранен от длъжност.

Жалбата е срещу заповед от 29 май 2026 г., с която директорът на УСКОР Александър Драгнев е отстранен до приключване на дисциплинарно производство, образувано на основание Закона за държавния служител, съобщават от пресслужбата на съдебната интституция.

В жалбата си директорът твърди, че заповедта е незаконосъобразна, немотивирана и е издадена при съществени нарушения на  административнопроизводствените правила и материалния закон.

Освен отмяна на заповедта, той настоява съдът да спре предварителното ѝ изпълнение до окончателното приключване на съдебния спор. Ако искането бъде уважено, това би означавало временно възстановяване на служителя на длъжността му до произнасянето на съда по съществото на делото.

Временното отстраняване беше наложено след започването на дисциплинарно производство срещу директора на УСКОР. Кметът Коцев коментира в социалните мрежи, че Драгнев е излязъл в болнични в деня на освобождаването си.

Предстои Административният съд – Варна да се произнесе първо по искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, а впоследствие и по нейната законосъобразност.

Александър Драгнев

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