Терзиев отнема правомощия на кмета и главния архитект на "Връбница" заради "Баба Алино" 2

Причината: установени нарушения при строителния контрол в село Волуяк, обектите имали законни строителни книжа

Кметът на София Васил Терзиев подписа заповед, с която се прекратява действието на делегираните правомощия на кмета на район „Връбница" Румен Костадинов, свързани с упражняването на правомощията по Закона за устройство на територията относно контрола върху строителството. С друга заповед, подписана от временно изпълняващия длъжността главен архитект на София арх. Таня Герганова, се прекратява действието на делегираните правомощия на главния архитект на район „Връбница" арх. Симеон Симеонов, свързани със съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти.

Причината са установени нарушения при строителния контрол в софийското село Волуяк. За нередностите съобщи през миналата седмица общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов, който определи случая като "Баба Алино" 2.

Прекратяването на действието на делегираните правомощия има превантивен характер и цели до окончателното произнасяне на компетентните институции дейностите по строителен контрол и съгласуване на инвестиционни проекти да бъдат упражнявани пряко от Столичната община. Целта е да се гарантира законосъобразното протичане на административните процедури, да се предотвратят нови съмнения относно тяхната законосъобразност и да се защити общественият интерес, посочват от "Московска" 33.

Предприетите действия са пряко следствие от последователните проверки и институционални действия на Столична община по случая.

Още на 29 април кметът на София Васил Терзиев възложи цялостна проверка на действията на районната администрация на „Връбница" по сигнали, свързани със строителни дейности в землището на с. Волуяк. Проверката беше направена от Инспектората за противодействие на корупцията със съдействието на експерти от направление „Градско планиране и развитие", припомнят от общината.

На 18 юни Терзиев утвърди доклада от съвместната проверка. В него са установени нарушения и бездействия на районната администрация при упражняването на контролните ѝ правомощия по Закона за устройство на територията. Констатирани са сериозни нарушения на административните правила и пропуски при строителния контрол, които са позволили строителните дейности да продължат въпреки наличието на основания за намеса на компетентните органи, включително по отношение на имоти със статут на недвижима културна ценност. Цялата документация от проверката е изпратена на Софийската градска прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на културата за предприемане на действия по компетентност.

Паралелно с това експертното становище на направление „Градско планиране и развитие" установи, че издадените разрешения за строеж са от компетентен орган, съобщени са по законоустановения ред и са влезли в законна сила. Констатираните нарушения се отнасят до упражняването на административния контрол и действията на районната администрация и не представляват автоматично основание за определяне на строежите като незаконни. Преценката за законосъобразността на конкретните строежи подлежи на самостоятелни производства по реда на Закона за устройство на територията, посочват още от общината.

С днешните заповеди Столичната община предприема следващата необходима административна мярка, за да гарантира, че до приключването на проверките и произнасянето на компетентните институции правомощията по строителния контрол и съгласуването на инвестиционните проекти ще бъдат упражнявани при засилен институционален контрол. От общината очакват компетентните институции да приключат своите проверки и да се произнесат в рамките на предоставените им от закона правомощия.