Проф. Елиза Стефанова и проф. Георги Райновски на балотаж за ректор на СУ

Проф. Елиза Стефанова и проф. Георги Райновски отиват на балотаж за ректор на Софийския университет. Резултатът трябва да е ясен малко преди 16 часа. Проф. Елиза Стефанова е издигната от Факултета по математика и информатика, а проф. Георги Райновски е декан на Физическия факултет.

От състезанието отпаднаха проф. Мадлен Данова, която беше допусната днес от Общото събрание. Преди месец комисията по предложенията я отхвърли, защото при завършване на мандата през 2027 г., ще навърши 65 години. Отпадна също проф. Милен Замфиров, който е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Най-много гласове засега е събрала проф. Елиза Стефанова - 119. За проф. Георги Райновски са гласували 86. На трето място е проф. Мадлен Данова със 70 гласа, а последен е проф. Милен Замфиров с 50 гласа.

Регистрираните членове на Общото събрание са 331.

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.