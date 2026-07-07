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Проф. Елиза Стефанова и проф. Георги Райновски на балотаж за ректор на СУ

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Проф. Елиза Стефанова СНИМКА: Велислав Николов

Проф. Елиза Стефанова и проф. Георги Райновски отиват на балотаж за ректор на Софийския университет. Резултатът трябва да е ясен малко преди 16 часа.  Проф. Елиза Стефанова е издигната от Факултета по математика и информатика, а проф. Георги Райновски е декан на Физическия факултет.

От състезанието отпаднаха проф. Мадлен Данова, която беше допусната днес от Общото събрание. Преди месец комисията по предложенията я отхвърли, защото при завършване на мандата през 2027 г., ще навърши 65 години. Отпадна също проф. Милен Замфиров, който е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата.  Най-много гласове засега е събрала проф. Елиза Стефанова - 119. За проф. Георги Райновски са гласували 86. На трето място е проф. Мадлен Данова със 70 гласа, а последен е проф. Милен Замфиров с 50 гласа. 

Регистрираните членове на Общото събрание са 331. 

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проф. Елиза Стефанова СНИМКА: Велислав Николов
Проф. Георги Райновски СНИМКА: Велислав Николов
Проф. Елиза Стефанова СНИМКА: Велислав Николов
Проф. Георги Райновски СНИМКА: Велислав Николов
Проф. Елиза Стефанова СНИМКА: Велислав Николов
Проф. Георги Райновски СНИМКА: Велислав Николов

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