Над 12 000 студенти с първи крачки в професионалната си реализация още докато учат

Над 12 000 студенти направиха своите първи крачки в професионалната си реализация още в периода на обучението си. Те преминаха платени студентски практики в рамките на проекта на Министерството на образованието и науката „От висше образование към заетост", който се финансира от Европейския съюз. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е да засили връзката между висшето образование и потребностите на пазара на труда. Чрез него студентите придобиват практически опит в реална работна среда още докато следват – в предприятия, институции и организации, съобразно профила на обучението си. Работодателите от своя страна получават възможност да се включат като обучаващи организации и да привлекат млади хора с актуални знания и умения.

Създадена е специална платформа edujobs.mon.bg – в която студентите се регистрират за провеждане на практики, а включените в проекта работодатели обявяват свободни позиции. За около една година в инициативата са се включили близо 16 000 студенти, а регистрираните обучаващи организации са над 2 300. До момента са публикувани 4 188 обяви с общо 63 847 позиции.

Проектът включва още дейности за развитие на предприемачески умения и компетентности. Студентите ще получат подкрепа чрез обучения по предприемачество и иновации, обучения по финансова грамотност и зелени технологии. Предвидени са и обучения за преподаватели, кариерни консултанти и експерти от висшите училища.

Общо над 40 000 студенти се очаква да проведат практически обучения в рамките на проекта. Предвидено е и пилотно въвеждане на дуално обучение в поне пет висши училища.

Партньори по проекта са 43 висши училища от цялата страна. Проект BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост" се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Програма „Образование" 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Общият бюджет е 95 738 173,06 евро, а дейностите ще се изпълняват до края на 2029 г.