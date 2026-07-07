Спешно променят Изборния кодекс, гласуването само на машина

"Прогресивна България" отварят Изборния кодекс и връщат изцяло машинното гласуване. По-късно днес те ще внесат предложения за промени в изборния закон. Намеренията си обявиха преди минути в парламента.

Хората на Румен Радев предлагат три основни промени: възстановяване на машинния вот като през 2021 г., отпадане на избирателен район "Чужбина" и на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Машинното гласуване ще бъде върнато към вида му от 2021 г. и ще е задължително за секциите с над 300 избиратели. В малките хартията остава. От Изборния кодекс ще отпадне и район "Чужбина", който така и не просъществува. В момента той фигурира в закона, но без разписани правила как да функционира.

При гласуването с машини обаче се запазва броенето на разписките от тях от секционните комисии, става ясно от разпространено след изявленията прессъобщение на "Прогресивна България".

Сертифицирането на машините пък вече ще е работа на МВР. Досега то бе в закритото при Румен Радев Министерство на електронното управление, чийто наследник е Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

"Смятаме, че не е практично, трудно изпълнимо е и излишно затормозява избирателния процес", обясни председателят на групата на ПБ Петър Витанов.

Промените ще бъдат внесени по-късно днес. Предложения ще имат и другите парламентарни групи. Това означава, че през юли депутатите ще гледат бюджета за 2026 г. и Изборния кодекс наведнъж, както и че на президентските избори тази есен ще се гласува по новите правила.

Хората на Румен Радев обаче затягат допълнително забраната за обявяване на резултати от екзит пол. Досега тя важеше само за официалните медийни канали. "Прогресивна България" обаче предлага социалните мрежи фейсбук, туитър и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато нарушаването на разпоредбите на Изборния кодекс за неправомерно оповестяване на резултати от социологически проучвания до 20:00 ч. на изборния ден.