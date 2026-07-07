Трима са загинали при катастрофата на магистрала "Хемус", сред тях е и дете

Трима души са загинали при тежката катастрофа между лек автомобил и бус на автомагистрала „Хемус" край Шумен. Сред тях има и дете. При инцидента има и ранени, съобщиха от полицията.

Двамата от загиналите са водачът и пътник от лекия автомобил, в който е имало общо петима, сред които и две деца. Останалите са в болница в тежко състояние. За изкарването на водача на буса се е наложило да помогнат и пожарникари. Той също е откаран в болница, съобщава Нова тв.

Сигналът за катастрофата е подаден минути след 12 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Установено е, че автомобилът, в който са пътували петимата от Варна към Шумен, се е ударил челно в насрещно идващия водач на бус.

В резултат на удара на място са загинали водачът на голфа- 67-годишен мъж и 48-годишна жена, пътник в лекия автомобил. В автомобила са пътували две деца на 7 и 11 години и мъж на 24 години. В линейка, на път за болницата е починало 11-годишното дете. 7-годишното дете е в шуменската болница в тежко състояние, медици се борят за живота му.

С фрактури, но без пряка опасност за живота е 24-годишният мъж, пътник в лекия автомобил. Водачът на буса, 51-годишен мъж е транспортиран в шуменската болница, настанен е с травматични увреждания, без опасност за живота.

Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности.

Заради произшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика.

Причините за катастрофата се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилошало по време на шофиране, в резултат на което е изгубил управлението на автомобила и се е ударил в насрещно идващия бус.

От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и да бъдат особено предпазливи в районите с ремонтни дейности.