Спокойният (по МВР) Габрово осъмна с жандармерия и КПП-та, ден след като кметицата писа на премиера за ескалация

Непрекъснато планираме такива акции, в случая е с повече сили, които да ни подпомогнат, за да има по-засилено присъствие в града, каза шефът на местната полиция

8 задържани за наркотици, засечено лице обявено за национално издирване и стотици проверки на адреси, автомобили, съмнителни престъпни сборища. Над 100 полицаи и жандармеристи на ключови места в Габрово. Демонстрация на масирано полицейско присъствие в града, часове след като кметицата Таня Христова писа на премиера Радев за помощ срещу ескалация на битовата престъпност, нарастващо етническо напрежение и несигурност.

Нещо повече, настоя полицейските шефове по места да се избират пряко от гражданите, защото местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Директорът на ОДМВР старши комисар Илиян Иванов, коментира пред журналисти, че акцията е планирана по-рано и няма връзка с писмото на кметицата до премиера и министъра на вътрешните работи. Жандармерията също се включи

"Непрекъснато планираме такива, в случая е с повече сили, които са ангажирани - служители на ОДМВР на РУ, жандармерия, които да ни подпомогнат, за да има по-засилено присъствие в града и по-високи резултати от нашите действия", каза комисарят.

Според него Габрово е спокоен град с ниско ниво на престъпност. Каза, че е назначен на поста преди по-малко от два месеца и до този момент непрекъснато полага усилия за запазване на реда и активно противодействие на престъпността във всичките й форми.

"Случай, които са установявани по хулигански подбуди, винаги сме действали с необходимата твърдост, съобразно закона, и съответно сме предприемали мерки. Ангажираме достатъчен ресурс, за да може да се опази обществения ред и да не се допускат нежелани ситуации и напрежение", отговори на укорите на Таня Христова директорът на ОДМВР. Старши комисар Илиян Илиев

Отчете и цифри от специализираната полицейска операция срещу битовата престъпност, пътните нарушители, разпространението и употребата на дрога, обявени за издирване, както и проверки за адресни регистрации. Проверени адреси по Закона за гражданската регистрация - 37, спрени 315 коли и камиони, 34 шофьори тествани за алкохол и дрога, но без положителни проби. Само до обяд униформените бяха връчили 4 наказателни постановления и 28 електронни фиша. Съставили 32 глоби с фиш, един акт по Закона за движението по пътищата и пет акта по Закона за българските лични документи.

Извършени са претърсвания на 5 адреса. Задържани са 8 души, представляващи оперативен интерес по линия на наркотичните вещества, както и едно лице, обявено за общодържавно издирване. При извършените обиски на един от адресите са намерени и иззети 54,1 грама амфетамин, 40,8 грама марихуана, както и 11 растения от рода на конопа. На друг адрес са намерени и иззети 12 флакона по 10 мл, съдържащи метадон, а в трето жилище - три неистински банкноти от 100 евро.

Старши комисар Иванов каза, че проверки по адресна регистрация се извършват ежедневно съвместно със служители на община Габрово. По думите му не са установени хора с тежки нарушения. При констатирани несъответствия се предприемат необходимите административни мерки, увери директорът.

Именно роми пришълци, незаконно настанили се при родата, са в основата на последните инциденти в Габрово, пиянски изстъпления, силна музика и масови сбивания, разбунили габровци. Има съмнения и за политическо разиграване на етническата карта, но случаите, определени като битови, са факт и поставят под натиск спокойствието и сигурността на местните, както пише Таня Христова.

Във вторник кметицата отправи открито писмо с призив за съдействие от държавната власт в борбата с престъпността. Според нея проблемът не е в липсата на законодателство, а в недостатъчно ефективното му прилагане. "Местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона", пише кметът на Габрово в писмото си до министър-председателя.

"Силната държава не е тази, която концентрира всички правомощия в централната власт, а тази, която изгражда работещо партньорство между държавните институции и местното самоуправление в интерес на гражданите. Именно такова партньорство е необходимо днес, за да бъде възстановено доверието в способността на институциите да гарантират обществения ред. Няма да допусна сигурността на габровци да бъде заложник на институционално бездействие", посочва още тя.

Тя настоява за спешна среща с Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев. На нея да се обсъдят "конкретни мерки за възстановяване на сигурността в община Габрово и необходимите законодателни промени за укрепване ролята на местната власт при опазването на обществения ред".

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