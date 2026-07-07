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Проф. Елиза Стефанова е първата жена ректор на Софийския университет

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Проф. Елиза Стефанова СНИМКА: Велислав Николов

Със 185 гласа проф. Елиза Стефанова бе избрана за първата жена ректор на Софийския университет. На балотажа втори остана проф. Георги Райновски, декан на Физическия факултет. Той получи 135 гласа от членовете на Общото събрание. 

От състезанието отпаднаха също проф. Мадлен Данова, която беше допусната днес от Общото събрание. Преди месец комисията по предложенията я отхвърли, защото при завършване на мандата през 2027 г., ще навърши 65 години. Отпадна също проф. Милен Замфиров, който е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. 

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.

Очаквайте подробности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проф. Елиза Стефанова СНИМКА: Велислав Николов

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