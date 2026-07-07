Европейският парламент отказа да свали имунитета на Илхан Кючюк

Европейският парламент е решил да не снема имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк след препоръка на европарламентарната Комисия по правни въпроси. Решението е взето след искане на Европейската прокуратура, отправено във връзка с разследване за предполагаемо неправомерно използване на средства от бюджета на Европейския съюз.

Докладът на правната комисия, който препоръчва запазването на имунитета на Илхан Кючюк, беше приет с гласуване с вдигане на ръка.

В доклада на правната комисия се посочва, че обвиненията срещу Кючюк не са свързани с мнения, изразени от него, или с гласувания в качеството му на член на Европейския парламент, поради което случаят не попада в обхвата на функционалния парламентарен имунитет. В същото време комисията приема, че са налице достатъчно сериозни и обективни основания да се счита, че в конкретния случай може да е налице т.нар. fumus persecutionis – съмнение, че наказателното производство е мотивирано с цел да бъде накърнена политическата дейност на евродепутата и независимостта на Европейския парламент.

В доклада се отбелязва, че разследването е било проведено под надзора на българския европейски прокурор, който впоследствие е бил временно отстранен, а по-късно признат от Колегията на Европейската прокуратура за виновен в тежко дисциплинарно нарушение. Според комисията този факт, съчетан с контекста, в който е започнало разследването, липсата на достатъчна конкретика относно описаните факти и предполагаемите престъпления, както и значителните последици за репутацията на Кючюк, пораждат сериозни съмнения относно мотивите за образуване на производството, пише БТА.

Правната комисия посочва още, че по време на процедурата е взела предвид публично известните обстоятелства около вътрешнополитическата ситуация в България и в Движението за права и свободи, както и твърденията, че Кючюк е бил обект на политически атаки във връзка с позициите си в партията и с предложението му да оглави Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. В документа се отбелязва също, че той е бил подлаган на множество антикорупционни проверки в България, без те да установят извършени нарушения.

Искането за снемане на имунитета беше внесено от Европейския главен прокурор на 24 ноември 2025 г. във връзка с продължаващо разследване за предполагаеми нарушения при използването на средства на Европейския съюз. Според изложените в искането твърдения местни сътрудници на Кючюк са работили в офиси, управлявани от политическа партия, като голяма част от разходите за дейността им са били поемани от партията, а не от евродепутата. Разследването обхваща период от над десет години.