Бомбени заплахи по имейл получиха институции в Габрово и Севлиево

На електронните пощи на Окръжната прокуратура в Габрово и на дирекциите „Социално подпомагане“ в Габрово и Севлиево са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Незабавно са предприети необходимите действия, като са сформирани екипи на Областната дирекция на МВР, извършили обстойни проверки на сградите. Не са установени съмнителни предмети или устройства. За резултатите са съставени констативни протоколи, уточниха от полицията, цитирани от БТА.

В понеделник беше извършена евакуация на сградата на Съдебната палата в Габрово, където се помещават Окръжният и Районният съд, както и Окръжната и Районната прокуратура, след получен сигнал за поставено взривно устройство. След извършената проверка не бяха открити съмнителни предмети или взривни устройства и работата на институциите беше възстановена.