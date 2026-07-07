Съдът отмени решението за референдума за завода за барут в Карлово

Според магистратите липсата на материална компетентност е най-тежкият порок на акта

Административният съд в Пловдив обяви за нищожно решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум за изграждане на завод за барут. След извършена цялостна преценка на събраните в хода на делото писмени доказателства и обсъждане на всички възражения отправени от страните в процеса, магистратите приемат, че оспореното решение е постановено при липса на материалноправни предпоставки за провеждане на местен референдум и при неправомерно упражняване на правомощие, вместо дължимия отказ, съобщиха от съда.

Въпросите в допитването бяха: Съгласни ли сте община Карлово да НЕ променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; Съгласни ли сте на територията на община Карлово да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества /включително заводи за барут и снаряди/, свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetal AG" и „ВМЗ" ЕАД; Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на Община Карлово.

Според Административния съд липсата на материална компетентност е най-тежкият порок на акта. В случая тя не се изразява единствено в неправилна преценка на закона, а в отсъствие на самите материалноправни предпоставки, при които се допуска провеждане на местен референдум. След като органите на местното самоуправление не притежават правомощие да решават поставените въпроси, същите не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум, отбелязва в мотивите си съдебният състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През май Административният съд спря предварителното изпълнение на решението защото имаше съмнения, че то не е издържано.