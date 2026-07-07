Радев пристигна с жена си на Срещата на върха в Анкара, ще бъде гост на приема на Ердоган

Министър-председателят Румен Радев пристигна в Анкара, където ще участва в Срещата на върха на НАТО. С него е съпругата му Десислава Радева. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Днес Радев ще бъде гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от Министерски съвет.

Вчера премиерът проведе среща с турския президент, на която беше подписано замразяване на договора между България и турската газова компания "Боташ", по който страната ни плаща всеки ден по 500 хил. евро, за 15 месеца.

Това обявиха от българския министерски съвет след срещата. Вчера Радев изненадващо излетя за Анкара за среща с Ердоган ден преди срещата на върха на НАТО, чийто домакин е президентът на Турция.

След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

"България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия", подчертаха още от българското правителство в прессъобщение.

Договорът между България и "Боташ" бе подписан в началото на 2023 година при служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Впоследствие правителствата на ГЕРБ и ПП-Дб критикуваха сделката като неизгодна за България. А Румен Радев в предизборната си кампания подчерта, че може да покаже как договорът, по който България плаща по 500 хил. евро на ден, може да стане печеливш. Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров поиска промяна в договора. А тези разговори бяха продължени от кабинета на Румен Радев. Като миналия месец и Турция даде знак, че Ердоган желае предоговаряне на договора с "Боташ", но при цялостно сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и енергиен пръстен към Централна Европа, който трябва да пренася не само газ, но и електричество.

По време на разговора на Радев с Ердоган е била отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и са ибли обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес, обясниха от Министерския съвет.

Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Министър-председателят Радев изразил признателността си на президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.