В Добрич терористи стреляха по граждани и взеха заложници в тематично учение

В Добрич трима маскирани нападатели във вторник по обяд откриха стрелба срещу граждани, които подготвят сцена за културно събитие в района на Скейтпарка в Добрич. След подаден сигнал на телефон 112 към мястото е насочен полицейски патрул, който влиза в контакт с извършителите. Терористите стрелят и по полицаите, те отговорят, при престрелката има убити и ранени граждани. Терористите се изтеглят с автомобил към спортна зала „Добротица". Такъв беше сценарият на антитерористичното учение с участието на служители от различни институции, което се проведе в района на градския парк „Свети Георги" и спортната зала „Добротица", каза комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция" при Областната дирекция на МВР /ОДМВР/ – Добрич.

Във втория етап на учението бяха проиграни преговори с нападателите, които се барикадираха в спортната зала „Добротица". Там вземат за заложници намиращите се в залата спортисти. Те отправиха искания за голяма парична сума, брониран автомобил и освобождаване на свои близки от затвора. След оценка на обстановката ръководителят на операцията разпорежда щурм на сградата, неутрализиране на терористите и освобождаване на заложниците.

В учението участваха около 130 служители на Областната дирекция на МВР – Добрич, екипи на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", дирекция „Национална система 112", Българския Червен кръст, екипи за специални тактически действия към Областната дирекция на МВР – Варна, и Зоналното жандармерийско управление – Варна, служители на дирекция „Специални операции и борба с тероризма" към Министерството на вътрешните работи. В тренировката в Добрич се включиха и представители на областната и общинската администрация, екпи на Центъра за спешна медицинска помощ, активисти на БЧК.."Целта на учението е да се подобри взаимодействието и координацията между структурите , включени в Единната спасителна система, както и практически да бъдат проиграни мероприятията, заложени в плана на Областната дирекция на МВР – Добрич, за противодействие на тероризма, за взаимодействие с други областни дирекции и институции при терористичен акт", уточни Минев.