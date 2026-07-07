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Представиха новата градска железница на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Новата градска железница на Пловдив беше показана днес от представители на НКЖИ

В участъка на бул "Копривщица" железният път ще бъде на естакада с дължина 1370 метра

Естакада над бул. "Копривщица", по която ще се движи бъдещата градска железница на Пловдив, беше показана от представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) пред кмета Костадин Димитров, главния архитект на града Яна Желязкова и зам.-кмета на район „Централен" инж. Тошо Пашов, съобщиха от общината.

Проектът предвижда изграждането на нова железопътна връзка, която ще свързва Централна гара с гара Филипово.

Железопътните линии от Коматевския възел до гара Филипово ще бъдат повдигнати с между 5 и 7 метра, като ще станат двойни, а влаковете ще могат да се движат със скорост до 85 км/ч. В участъка на бул "Копривщица" железният път ще бъде на естакада с дължина 1370 метра. Така ще бъдат премахнати всички жп прелези по бул. "Копривщица", които в момента създават сериозни задръствания и затрудняват движението.

По трасето са предвидени три нови спирки на бъдещата градска железница – при кръстовищата с бул. "Пещерско шосе", бул. "Шести септември" и бул. "България". Проектът включва и решения за безконфликтно преминаване на пешеходци и автомобили при ключовите кръстовища с бул. "Пещерско шосе", бул. „Свобода" и бул. „Шести септември". Железопътен мост ще бъде изграден на мястото на съществуващия Железен мост, който ще бъде демонтиран и заменен с новото съоръжение с по-големи габарити и двупосочно движение.

Община Пловдив планира изграждането на нов пътен мост, успоредно на железопътния, който ще обслужва 4 района - „Северен" , „Южен", „Централен" и „Западен" и ще изнесе движението север-юг в периферията на центъра. Пътният мост е проектиран с две платна по три ленти за движение.

Предстои идейният проект да бъде подложен на обществено обсъждане и представен в Общинския съвет. След одобрението НКЖИ ще премине към изготвянето на техническия проект за железопътната естакада и новия мост, а Община Пловдив ще обяви обществена поръчка за проектирането на пътния мост. 

Новата градска железница на Пловдив беше показана днес от представители на НКЖИ

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