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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23183898 www.24chasa.bg

Антикорупционната комисия прие на първо четене закона за държавния бюджет

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Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията прие с девет гласа „за“, пет – „против“, и един – „въздържал се“ на първо четене закона за държавния бюджет за 2026 г., внесен от Министерския съвет, съобщи БТА. 

На въпрос от народния представител Николета Тодорова от парламентарната група на „Прогресивна България“ каква е успеваемостта на делата, водени от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), Антоанета Цонкова от комисията отговори, че тя се увеличава. Тя изтъкна проблема, че няма горна граница на съдебните такси и по този начин се затрудняват страните по делата, защото загубилата е принудена да плати тези такси.

На друг въпрос от народния представител Димитър Найденов от „Демократична България“ за това колко е броят на щатните бройки в КОНПИ, Цонкова отговори, че общият брой е 280, като от тях 211 са заетите и се обмисля оптимизация.

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