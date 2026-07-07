10 години затвор за турския шофьор, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз”

Съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турски шофьор на тир, причинил пътен инцидент с жертва. Тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаинбоаз, при която загина 9-годишната Криси, стана преди 6 месеца.

Делото премина по съкратената процедура.

На 25 януари тази година в района на Мишеморков хан подсъдимият бил зад волана на камион влекач с полуремарке и се движел към Велико Търново. Турчинът се спускал по наклона със скорост от 86 км/ч и допуснал занасяне на товарната композиция. На един завой той изгубил контрол върху товарния автомобил, пресякъл двойна непрекъсната линия и навлязъл в платното за насрещно движение. Помел с ремаркето движещия се там лек автомобил "Фиат".

При удара пострадаха пътуващите в лекия автомобил, които били откарани в болницата във Велико Търново.

Малката Крисия почина няколко часа по-късно от несъвместима с живота тежка коремна травма и закрита черепно-мозъчна травма, а родителите получиха средни телесни повреди.

Тази сутрин имаше протест пред съда във Велико Търново с искане за справедлива присъда за турски тираджия, убил 9-годишно дете в Прохода на републиката.

Граждани се организираха във фейсбук да излязат в подкрепа на почернените родители на 9-годишната Крисия.

"Спомням си целия сблъсък. Камионът се завъртя, затвори целия път. Ние имахме две ленти в нашата посока, той имаше една. Излезе от завоя и в момента, в който излезе, се обърна напречно на пътя. Ние имахме скали от дясно, нямаше къде да отидем, и ни удари. И най-лошото е, че след като ни удари, той даже не спря, за да ни помогне. Оглеждах се, нищо не виждах. Видях хората, които спряха след нас, за да ни помогнат. Те ми казаха, че той е избягал. Това разказа майката на Крисия - Соня Божинова преди началото на делото.

"Още сутринта на следващия ден, разбрах какво се е случило с Криси. Питах лекари, сестри, никой не ми казваше къде е. Психоложката на болницата ми съобщи, че просто нея вече я няма", продължи Соня.

"Настоявам за справедлива присъда. Да получи максимума, макар че за мен максимумът не е достатъчен. Търся справедливо наказание с максимална присъда, ако е възможно и доживотен затвор", каза още през опечалената майка.