Футбол и кино на площада в Благоевград.

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Футболни емоции, любимо българско кино и летни вечери под звездите очакват жители и гости на Благоевград на централния площад „Македония" от тази вечер до 19 юли.

Центърът е превърнат в спортна площадка с голям екран, игрище, баскетболен кош и тенис на маса. На голям екран ще могат да се видят най-интересните футболни двубои от световното първенство, а в специалните кино вечери ще се прожектират едни от най-обичаните съвременни български филми. Има и осигурени седящи места. Спортните съоръжения са безплатни за игра.

На 11, 16 и 18 юли от 21:30 часа ще се прожектират „Завръщане 2", „Клас '90", „Гунди – Легенда за любовта".

