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Футбол и кино на площада в Благоевград

Тони Маскръчка

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Футбол и кино на площада в Благоевград.

Футболни емоции, любимо българско кино и летни вечери под звездите очакват жители и гости на Благоевград на централния площад „Македония" от тази вечер до 19 юли. 

Центърът е превърнат в спортна площадка с голям екран, игрище, баскетболен кош и тенис на маса. На голям екран ще могат да се видят най-интересните футболни двубои от световното първенство, а в специалните кино вечери ще се прожектират едни от най-обичаните съвременни български филми. Има и осигурени седящи места.  Спортните съоръжения са безплатни за игра. 

 На 11, 16 и 18 юли от 21:30 часа ще се прожектират „Завръщане 2",  „Клас '90",  „Гунди – Легенда за любовта".
 

Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.
Футбол и кино на площада в Благоевград.

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